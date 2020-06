Bunker Holding-selskab venter mere konsolidering

Bunkerbranchen kan stå over for øget konsolidering efter coronapandemien og oliekollapset, vurderer topchef i Glander International Bunkering, som er et datterselskab til Bunker Holding. Selskabet kom ud af 2019 med stigende omsætning og indtjening.