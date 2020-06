Ny topchef vil brede Lightships forretning ud til nye shipping-markeder

Lightship er i færd med at udvide sine aktiviteter med endnu et forretningsområde, fortæller den nye CEO Sune Linné Fladberg i et interview med ShippingWatch. Omsætningen i mæglerselskabet steg ifølge topchefen med 20 pct. sidste år.