Singapore-værftsgruppe vil hente milliarder fra sin ejer og statsfond

Sembcorp Marine, som bl.a. har skibsværfter i Singapore, Indien og Brasilien, lægger op til at hente et større beløb fra sin ejer og en statsejet fond i Singapore.

Selskabet vil hente 2,1 mia. Singapore-dollar via en udstedelse af nye aktier. Moderselskabet Sembcorp Industries garanterer for 1,5 mia. af beløbet, mens den statsejede fond Temasek garanterer for resten.

I forbindelse med kapitalforhøjelsen vil Sembcorp Marine blev udskilt af Sembcorp-koncernen, fremgår det af en meddelelse.

Når transaktionen er overstået, vil Temasek eje 29 pct. af Sembcorp Marine og 49,3 pct. af Sembcorp Industries.

Det er udbruddet af coronavirus og det pludselig fald i oliepriserne, som har ramt Sembcorp Marine.

Værftsgruppen har i lange perioder måttet sende sine arbejdere hjem, mens oliekollapset betyder færre opgaver fra energiselskaberne.

Singapore-værft gik fra 20.000 ansatte til 850 på grund af coronarestriktioner

Singapore-værfts arbejdsstyrke er reduceret betydeligt