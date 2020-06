Maersk Broker-chef mærker forsigtighed hos skibsejere efter coronaudbrud

Mærsk-familiens skibsmægler Maersk Broker har været ramt af et stille marked for køb og salg af skibe i 2020 indtil videre. Selskabet får flere forespørgsler, men det er endnu for tidligt at sige, hvordan året ender, fortæller adm. direktør Anders Hald til ShippingWatch.