Hempel har fået godt gang i Kina

Danske Hempel, som blandt andet laver maling til boreplatforme og vindmøller, har igen fået godt gang i produktionen på sine tre kinesiske fabrikker oven på corona-krisen. Det oplyser områdedirektør Kim Scheibel til Dagbladet Børsen.

Nedlukningen i Kina meldes helt overstået "med fuld knald på alle kedler" igen.

Ifølge Kim Scheibel har ingen af de 900 ansatte eller deres familier været ramt af corona-virusset. Hempel melder om flere store ordrer undervejs i 2020, men selskabet har lige nu også stor fokus på, at to af dets kinesiske fabrikker skal flyttes, efter at der er kommet nye krav i byen Tianjin på bagkant af to eksplosioner i 2015.

Kina har netop indledt den årlige samling af Den Nationale Folkekongres. For første gang i 30 år har kineserne ikke sat noget vækstmål på grund af de corona-relaterede usikkerheder for økonomien.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch).

