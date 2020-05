Oliepriserne er steget godt 70 pct på én måned

I løbet af den seneste måned er oliepriserne steget med næsten 70 pct., da udbud og efterspørgsel igen er ved at udligne sig efter coronapandemiens udbrud.

- Vi er lidt overraskede over, hvor hurtigt oliepriserne er kommet sig den seneste måned, siger Vivek Dhar, analytiker ved Commonwealth Bank i Australien, til Bloomberg.

Oliemarkedet stabiliserer sig onsdag morgen oven på væksten de seneste fire dage, skriver Bloomberg.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 34,89 dollar mod 34,82 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 32,11 dollar mod 31,96 dollar tirsdag eftermiddag.

Vivek Dhar mener, at der er potentiale for, at priserne bliver ved det samme niveau den næste måneds tid eller en smule højere, hvis olielagrene fortsat bliver brugt.

I sidste uge faldt oliebeholdningen i Cushing, Oklahoma, med 5,04 mio. tønder ifølge American Petroleum Institute. Officielle oplysninger fra Energiministeriet bliver annonceret i løbet af onsdag.

Det kinesiske olieforbrug er næsten det samme som før virussets udbrud, mens benzinefterspørgslen igen er steget - blandt andet på grund af madleverancer.

Mandag kom oliepriserne over 30 dollar per tønde, hvilket var første gang i mere end en måned, skriver Reuters.

Negative økonomiske udsigter fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, fik dog ifølge Reuters priserne til at tage et mindre dyk i løbet af det seneste døgn. Prisen på Brent faldt til 34,71 dollar tidligt onsdag morgen, og WTI-olien faldt til 31,82 dollar natten til onsdag.

Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1749,95 dollar mod 1744,17 dollar tirsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 5359,5 dollar mod 5347,5 dollar tirsdag eftermiddag.

Øget kinesisk olieefterspørgsel løfter oliepriserne

Nu begynder olieproduktionen for alvor at falde