DSME løfter resultat i første kvartal på engangsindtægt

Den sydkoreanske værftsgruppe Daewoo Shipbulding & Marine Engineering fik et nettoresultat på 243 mia. won svarende til 197 mio. dollar i årets første kvartal, skriver Yonhap.

Det er en stigning på 24,2 pct. sammenlignet med resultatet fra samme periode sidste år, og det skyldes engangsindtægter og en svag sydkoreansk won.

Ifølge Yonhap har DSME oplyst, at værftet modtog omkring 200 mia. won i yderligere betaling fra en kunde på grund af et offshoreprojekt, og at den betaling har forbedret bundlinjen.

Driftsresultatet steg 40 pct. målt år til år til 279 mia. won, mens salget falt 5,5 pct. til 1,95 billioner won.

