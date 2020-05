IEA ser spektakulært fald i olieproduktionen

Den globale olieforsyning står til at ramme det laveste niveau på månedsbasis siden 2011.

Det vurderer Det Internationale Energiagentur (IEA) i sin seneste markedsrapport, som netop er offentliggjort.

"Den globale forsyning står til at falde med spektakulære 12 mio. tønder om dagen i maj til 88 mio. tønder om dagen – det laveste niveau i ni år," skriver IEA.

Det er aftalen imellem Opec og de allierede i Opec +, som for alvor er begyndt at få effekt på den samlede produktion.

"Det er på forsyningssiden, at markedskræfterne har demonstreret deres styrke og reageret på den smerte, som de lavere oliepriser udgør for alle producenter. Vi ser massive nedskæringer i outputtet fra lande uden for Opec+ aftalen – og hurtigere end forventet," skriver IEA.

Overgår historisk aftale

Hvor storproducenter som Saudi-Arabien, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater havde en rekordhøj produktion så sent som i april, så lå produktionen fra lande uden for Opec-aftalen som f.eks. USA, Canada og Norge, allerede samlet 3 mio. tønder lavere end i begyndelsen af året.

IEA vurderer, at produktionen fra disse lande kan falde med yderligere 1 mio. tønder om dagen allerede i juni.

USA ventes at blive den allerstørste bidragsyder til den faldende produktion set over hele året. Amerikanerne ventes at levere 2,8 mio. tønder per dag færre end i 2019. Det skyldes især, at den amerikanske skiferindustri er voldsomt hårdt ramt af corona- og oliepriskrisen.

Forsigtig optimisme

IEA har dog samtidig observeret et højere mobilitetsniveau end antaget den seneste tid.

Sammenlagt med, at mange samfund begynder at åbne op igen efter corona-pandemien, får det agenturet til at opjustere sit estimat for det samlede oliebehov for andet kvartal med 3,2 mio. daglige tønder. Men selv om det kan lyde markant, vil det være en femtedel lavere end samme periode sidste år.

For hele 2020 løfter IEA sin prognose med 700.000 tønder om dagen.

Det er imidlertid fortsat 8,6 mio. daglige tønder under sidste års efterspørgsel på 19,9 mio. tønder. Samtidig understreger IEA, at nye virus-udbrud selvsagt udgør en stor risiko i forhold til den fremskrivning.

Den 10. juni mødes sammenslutningen Opec + igen for at evaluere på den nuværende aftale og effekterne heraf. Den 9. april blev de største producenter enige om at skære 10 mio. tønder af produktionen, men det er industrien altså nu ved at toppe.

Nu begynder olieproduktionen for alvor at falde

Norsk offshore i opgør med regeringen om redningsplan til 100 milliarder

Saudi-Arabien vil skære en million tønder af olieproduktionen fra juni