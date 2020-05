Dan-Bunkering får tilkendt krav mod krakket tørlastoperatør

Det danske bunkerselskab Dan-Bunkering har fået medhold i en sag mod en græsk tørlastoperatør, som lukkede ned uden at betale for flere køb af brændstof. Et andet bunkerselskab med dansk islæt har også lagt sag an mod operatøren.