10 ud af 86 hjemsendte medarbejdere i Orskov er tilbage på arbejde

Lige over hver tiende hjemsendte medarbejder er vendt tilbage til arbejdet igen hos Orskov Yard, der havde håbet at se alle tilbage senest 1. maj. Det er endnu for tidligt at sige, hvornår flere kan vende tilbage, fortæller topchef til ShippingWatch.