220 ansatte i Alfa Laval tager lønnedgang for at undgå fyringer

For at undgå fyringer har 220 af de ansatte hos Alfa Laval i Kolding sagt ja til en lønnedgang. Virksomheden forbereder sig på effekten af coronakrisen, og lønnedgangen skal ses som et forsøg på at undgå afskedigelser.