Medie: Sinopec forhandler om Hin Leongs terminal i Singapore

Det kinesiske energiselskab Sinopec forhandler angiveligt med kriseramte Hin Leong Trading om at købe en andel af selskabets olieterminal i Singapore, skriver Reuters på baggrund af tre kilder med viden om handlen.

Hin Leong har i forbindelse med kollapset selv oplyst, at oliekoncernen forhandler med et stort kinesisk olieselskab om en mulig investering.

Et salg af olieterminalen i Singapore kunne give en tiltrængt kapitalindsprøjtning for Hin Leong, der skylder knap 4 mia. dollar til 23 banker. Selskabets økonomiske kvaler kom frem i lyset for halvanden uge siden, hvor Bloomberg kunne fortælle om forhandlinger mellem Hin Leong og bankerne.

Herefter gik det hurtigt, og i retsdokumenter indsendt til en domstol i Singapore, som ShippingWatch har læst, afslørede stifterens søn og medejer, at Hin Leong Trading med hans far i spidsen i årevis har skjult bogførte tab på op mod 800 mio. dollar.

Ejer 41 pct. af terminal

Tidligere i denne måned tog Hin Leong ifølge en af Reuters' kilder kontakt til Sinopec for at få Asiens største raffinaderi til at se nærmere på en investering i Universal Terminal, som stifter Lim Oon Kuin og hans familie ejer 41 pct. af gennem selskabet Universal Group Holdings.

De andre medejere er Petrochina og den australske investeringsbank Macquarie.

"Sinopec er interesseret og evaluerer aktivets kvalitet og omkostninger," siger kilden til Reuters.

Ingen af kilderne ved, hvor stor en andel, Sinopec er interesseret i, eller til hvilken pris. Hverken Hin Leong eller Sinopec har kommenteret historien.

Hin Leong forhandler med kinesisk olieselskab om en mulig redningsplan

Hin Leong-ejers søn afslører ubogførte tab for 800 mio. dollar

Singapore forsøger at berolige bunkermarkedet efter Hin Leong