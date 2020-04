Den kinesiske industri er ved at rejse sig fra coronakrisen

Den kinesiske industri vender langsomt tilbage til normalen efter at have været hårdt ramt af coronakrisen.

Det skriver South China Morning Post.

Det ses hos de skibsredere i Hong Kong, der beskæftiger sig med tørfragt som jernmalm, der bruges til stålproduktion, kul, korn, træ og byggematerialer.

Tallene for årets første kvartal viser, at importen af jernmalm ligger på samme niveau som i 2019, og efterspørgslen på kul har oversteget niveauet sidste år.

Det kinesiske fastland stod for 53 pct. af verdens stålproduktion i 2019, hvilket krævede store mængder af jernmalm. Derfor er aktiviteten et tegn på, at den kinesiske industri er ved at komme sig.

"Kina er virkelig tilbage. Det er en mulighed for skibsejere, for der er (behov for, red.) store mængder byggemateriale," siger Mats Berglund, chef for Pacific Basin Shipping, der er baseret i Hong Kong, til South China Morning Post.

På- og aflæsninger af skibe er steget markant i havnebyen. Den forøgede aktivitet i det kinesiske fastland har givet flere på- og aflæsninger end i den samme periode sidste år, siger William Fairclough, der bestyrer Wah Kwong Maritime i Hong Kong ifølge South China Morning Post.

Den kinesiske byggesektor vil have indhentet den tabte omsætning i løbet af 2020 takket være bestillinger fra regeringen, viser en rapport af kreditvurderingsbureauet Moody's fra 20. april.

