Alfa Laval får forlænget låneaftale

Den svenske leverandør Alfa Laval er blevet enig med en række banker om at ændre på vilkårene i en låneaftale, der er blevet forlænget.

Selskabet meddeler, at man har samlet kreditfaciliteter for henholdsvis 400 og 543 mio. dollar til et lån på 900 mio. euro. Samtidig er selve løbetiden forlænget med ét år, så det nu går frem til juni 2022.

Med aftalen sikrer Alfa Laval sig, at selskabets balance er "understøttet af en stærk likviditetsbuffer," lyder det i meddelelsen.

Aftalen er sikret med en række banker, hvor SEB har været koordinator på aftalen, som også har deltagelse af de eksisterende långivere Danske Bank, Nordea BNP Paribas, Handelsbanken, HSBC og ING.

Samtidig er Standard Chartered trådt ind som en ny långiver, skriver Alfa Laval.

Den svenske koncern har ligesom en række andre store leverandører været mærket af coronakrisen.

I marts måned meddelte selskabet som en konsekvens af en forventet lavere aktivitet, at man ville sætte gang i et besparelsesprogram, der skal finde besparelser for over 1 mia. svenske kr. over 12 måneder.

Alfa Laval vil spare over 1 mia. svenske kr.

Wärtsiläs ordreindtag og bundlinje falder i første kvartal