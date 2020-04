Trafigura og Fredriksen-rederiers bunkerselskab får tildelt licens i Singapore

Singapores havnemyndighed MPA har tildelt to bunkerselskaber en licens til at operere i verdens største bunkerhavn.

Licenserne er blevet givet til Minerva Bunkering, der hører under Mercuria Group, samt TFG Marine, som er etableret af handelshuset Trafigura og de to John Fredriksen-kontrollerede rederier Golden Ocean og Frontline. Det sker efter, at de to selskaber har ansøgt i december sidste år.

De bringer det samlede antal af bunkerselskaber med licens op på 45 i Singapores Havn, fremgår det af en meddelelse fra havnemyndigheden.

Med licenserne på plads er der også et krav om, at både Minerva Bunkering og TFG Marine skal operere mindst to "rene energi dual fual barches", der skal understøtte mere grønne bunkeraktiviteter i Singapore, skrive MPA.

Senest landede bunkersalget i Singapore på 12,72 mio. tons i første kvartal ifølge havnemyndigheden.

Trafigura og handelshuse ansøger om bunkerlicens i Singapore

Dansker bliver ny chef for Trafigura og Frontlines bunkerselskab