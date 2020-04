Olien i minus i USA - faldt 300 pct.

Investorerne løb alt remmer og tøj kunne holde ved synet af en olietønde mandag.

Papirolie er i disse dage meget mere værd end rigtig olie, og der er i USA ikke mange købere, som faktisk ønsker sig at få tønderne bragt til døren.

Derfor droppede den toneangivende oliefuture i USA mandag helt utroligt langt under nul for en tønde, hvilket aldrig nogensinde tidligere er sket i historien.

"Der er ikke meget, som kan forhindre det fysiske marked i akut at falde på kort sigt. Raffinaderierne afviser tønder i et historisk niveau, mens amerikanske lagerniveauer spurter op til kanten," sagde Michael Tran, direktør for global energistrategi hos RBC Capital Markets, til Bloomberg News.

"Markedskræfterne vil påføre endnu mere smerte, indtil vi når en hård bund, eller Covid-19 forsvinder, hvad end der måtte komme først, men det ser ud til at være den sidste."

Prisen på den toneangivende oliefuture, WTI til levering i maj, faldt derfor mandag med meget mere end 100 pct. - ja, faktisk til langt, langt under nul. Helt bestemt til minus 37,63 dollar per tønde mod positive 18,27 dollar per tønde fredag aften. Et fald på knap 300 pct.

Det skyldtes, at futuren udløber tirsdag, og investorerne betaler en meget stor pris for at komme ud af investeringen og rulle den over i en future med senere levering. For man vil simpelthen ikke modtage olien, da der ikke er nogle steder at placere den.

"Det er som at forklare det hidtil usete og tilsyneladende uvirkelige. Meget dyre indelukninger eller endda konkurser kan blive billigere for nogle producenter i stedet for at betaler mange dollar for at slippe af med det, de producerer," vurderede Louise Dickson, olieanalytiker hos Rystad Energy, over for Reuters.

Den globale efterspørgsel på olie er blevet smadret af coronaudbruddet. Investeringsbankerne taler om et fald i efterspørgslen i april og maj på op mod 20 pct. globalt, og derfor har påskens aftale i Opec+ om at reducere produktionen med 10 pct. ikke hjulpet alverden.

Især i USA er udfordringen stor, da lagerkapaciteten her er mere fyldt end eksempelvis i Europa.

"Alt for meget olie og ikke noget sted at putte den," kommenterede Kit Juckes, seniorstrateg hos Société Générale, over for Financial Times.

Det hører også med til billedet, at den aftalte reduktion i Opec+ på 9,7 mio. tønder om dagen tager udgangspunkt i niveauet for produktionen i 2018, og derfor er den aftalte reduktion ikke på reelle 10 pct. i forhold til produktionen i marts 2020.

Markedspladsen CME havde tidligere mandag ifølge Bloomberg News bekræftet, at futuren rent faktisk kunne handles i negativt territorium. Altså at man får penge for at modtage en tønde olie, hvis man køber futuren i det tilfælde.

"Det er nu muligt for kun maj-futuren af prissætte negativt," kommenterede en talsperson fra CME i en mail.

Og sådan endte det.

(Artiklen er opdateret 21. april 2020 kl. 6:52 med seneste version fra Ritzau Finans)