Hin Leong-ejers søn afslører ubogførte tab for 800 mio. dollar

Højst usædvanligt afslører Lim Chee Meng, at hans far, stifteren af den kriseramte oliehandelskoncern Hin Leong Trading, har skjult tab for 800 mio. dollar. Det afslører et dokument, som ShippingWatch er i besiddelse af.