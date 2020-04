Medie: Hin Leongs bunkerselskab stopper leverancer i Singapore

Et af Singapores største bunkerselskaber Ocean Bunkering Services stopper sine leverancer af brændstof i den store bunkerhavn.

Det har bunkerselskabet, der er et datterselskab til Hin Leong, oplyst i et brev til sine kunder, skriver Reuters, der har været i kontakt med tre bunkertradere, som handler med OBS. Leveringerne kan angiveligt stoppe allerede i dag, fredag.

Derfor er der bud efter alternative leverandører, som kan overtage de korte spotkontrakter, som OBS i øvrigt er kendt for især at beskæftige sig med, ifølge kilder, som ShippingWatch har talt med. Konkurrenterne har fået henvendelser i markedet som en følge af udviklingen i OBS.

Hin Leong Trading forhandler i øjeblikket med sine banker om at styrke likviditeten, efter at flere banker ikke ville udstede et såkaldt letter of credit til handelsselskabet.

OBS var i 2019 den tredjestørste bunkerleverandør i Singapore, og den seneste udvikling kommer, efter at efterspørgslen på skibsbrændstof er faldet som følge af coronaudbruddet, skriver Reuters.

Hverken OBS eller Hin Leong er vendt tilbage på Reuters henvendelser. Forleden lagde et andet af Hin Leongs datterselskaber, Ocean Tankers, afstand til udfordringerne hos Hin Leong.

Her understreger CEO Lim Chee Ming, at den proces, som Hin Leong, befinder sig i, ikke kommer til at berøre rederiets forretning.

"Vi refererer til de senste nyheder om Hin Leong Trading Pte Ltd (Hin Leong), som har udpeget rådgivere i arbejdet med en restrukturering af gælden. Vi vil venligst gøre opmærksom på, at selskabet (Ocean Tankers, red.) er en seperat enhed fra Hin Leong, som ikke har garanteret for Hin Leongs gæld. De kan derfor være sikker på, at selskabet er i stand til og har viljen til at udføre sin forretning som normalt," skriver han i brevet, som ShippingWatch har set.

