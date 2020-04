Nye svovlkrav sendte salget i vejret hos Monjasa i første kvartal

Monjasas salg af skibsbrændstof steg 14 pct. i første kvartal. Det skriver Ship & Bunker.

Stigningen i salget kommer efter, at de nye svovlkrav fra IMO trådte i kraft ved årsskiftet. Det fik samlet set salget af skibsbrændstof i første kvartal til at stige til 1,23 mio. ton fra 1,08 mio. ton i samme periode sidste år.

De nye lavsvovlholdige brændstoffer udgjorde størstedelen af salget med i alt 762.000 ton. Derefter fulgte marinegasolie, som Monjasa solgte 323.000 ton af, mens salget af højsvovlsolie var på blot 147.000 ton.

Allerede to uger inde i 2020 fortalte Monjasa til ShippingWatch, at selskabet oplevede et regulært lavsvovlsboom. På daværende tidspunkt havde Monjasa leveret dobbelt så mange ton sammenlignet med samme periode af sidste år.

"Mange skibsredere valgte at sejle så længe som muligt på højsvovl, og har taget flere stems af mindre størrelser i slutningen af 2019. Det vakuum, der er skabt nu for at fylde helt op med lavsvovlsprodukter, betyder, at der kommer ekstra tryk på alle i værdikæden," sagde Svend Mølholt, driftsdirektør i Monajsa, til ShippingWatch.

Monjasa offentliggør sit årsregnskab for 2019 senere på måneden.

