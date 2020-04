Risk Intelligences omsætning steg med 16 pct. i første kvartal

Hellerup-baserede Risk Intelligence, som leverer trussels- og risikovurderinger til havs, på land og i havne, øgede sin omsætning i første kvartal af 2020 med 16 pct. Omsætningen landede på 3,71 mio. kr mod 3,20 mio. kr i 2019.

Det fremgår af en meddelelse fra Risk Intelligence.

Stigningen i omsætningen var båret af en stor fremgang i januar på 204 pct. i forhold til samme måned året forinden, før omsætningen i februar faldt med 54 pct., da coronavirusset begyndte at lukke Asien og andre markeder ned.

I marts så selskabet et fald på 9 pct. i omsætningen i forhold til samme periode 2019.

Selskabet oplyser, at det er for komplekst at give et fuldendt svar på, hvad coranavirusset får af økonomiske konsekvenser for 2020.

Dog kan det med de nuværende oplysninger om blandt andet ordrer og salg sige, at det mindst vil få en omsætning på 14 mio. kr. i 2020, hvilket giver en solid basis for fortsat vækst sammenlignet med 2019.

Den fulde rapport for første kvartal af 2020 vil blive offentliggjort 20. maj.

Risk Intelligence er noteret på Spotlight-børsen i Stockholm, hvor aktien stiger 4,7 pct. til 3,1 kr. mandag middag.

