Maersk Container Industry får vigtig ordre fra Evergreen

Maersk Container Industry har underskrevet en aftale om levering af 1800 køleenheder af mærket Star Cool til det taiwanske rederi Evergreen Marine.

Det er den første af forventeligt flere ordrer til Evergreens voksende flåde af skibe med kølecontainere, fremgår det af en meddelelse fra Maersk Container Industry.

Forud for ordren har Evergreen nemlig gennemført omfattende test af alle relevante udbyderes enheder i løbet af 2019 for at finde den bedst mulige løsning.

Her vandt Maersk Container Industrys Star Cool-model på baggrund af en kombination af blandt andet ydeevne, strømforbrug og kundeservice, fremgår det af meddelelsen.

"Da vi begyndte processen med at vælge et nyt brand til vores køleflåde, kiggede vi efter evnen til at tilbyde kunderne den mest pålidelige service og den dokumenteret laveste CO2-belastning, hvilket gjorde Star Cool til det klare valg," kommenterer Evergreen i meddelelsen.

Maersk Container Industry er en del af A.P. Møller-Maersk.

Selskabet fokuserer udelukkende på produktion af køleanlæg og kølecontainere, efter at det i starten af sidste år oplyste, at det ville droppe produktionen af tørcontainere.

Den beslutning betød omtrent en halvering af antallet af medarbejdere.

Kølecontainerne produceres fortsat i Qingdao i Kina.

