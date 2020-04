EU pauser granskning af sydkoreansk værftsfusion

EU-Kommissionen har sat sin tilbundsgående granskning af fusionen mellem de to sydkoreanske værfter Hyundai Heavy Industries og Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) på pause, skriver Reuters.

Konkurrencemyndighederne i EU valgte onsdag at "stoppe uret", mens den venter på yderligere information fra værfterne.

Det skyldes blandt andet, at coronavirussen har forsinket svar og information fra nogle virksomheder, som skal høres i processen.

"Så snart informationen er givet af parterne, vil uret starte igen og deadlinen for Kommissionens beslutning vil blive justeret," udtaler EU's konkurrencemyndighed til Reuters.

EU-Kommissionen åbnede i december sidste år en undersøgelse af fusionen. Det skyldtes, at EU er bekymret for, at fusionen mellem de to sydkoreanske værfter hæmmer konkurrencen for skibsbygning til skade for europæiske shippingselskaber og forbrugere.

De to sydkoreanske værfter har brug for, at flere myndigheder verden over giver sin velsignelse til handlen, som vil skabe et af verdens allerstørste skibsværft. Fusionen er blandt andet anmeldt til EU-Kommissionen.

EU-Kommissionen anslår, at europæiske shippingselskaber er storkunder hos de sydkoreanske værfter og står ifølge kommissionen bag 30 pct. af alle globale ordre på handelsskibe.

Frygten er blandt andet, at handlen fjerner DSME som en vigtig konkurrenceaktør i markederne for store containerskibe, olietankskibe, LNG-skibe og LPG-skibe.

