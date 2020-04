Altor og tidligere ledelse i OW Bunker sagsøger Deloitte

Den tidligere ejer af OW Bunker, kapitalfonden Altor, og de tidligere ledelsesmedlemmer i bunkerselskabet sagsøger revisionshuset Deloitte, skriver Børsen.

Avisen erfarer, at Altor og den tidligere ledelse stævner Deloitte i Singapore for at have givet en blank påtegning til regnskabet i datterselskabet Dynamic Oil Trading, som var kraftigt medvirkende til, at OW Bunker gik konkurs.

Altor og den tidligere ledelse bliver selv sagsøgt af OW Bunkers konkursboer, og bliver de idømt erstatningsansvarlige vil Altor og den tidligere ledelse med de nye stævninger i Singapore forsøge at sende regningen videre til Deloitte, skriver Børsen.

I 2019 fik den tidligere direktør i Dynamic Oil Trading, Lars Møller, fem års fængsel for mandatsvig for 645 mio. kr.

