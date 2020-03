Wärtsilä trækker forventninger tilbage og lancerer besparelser

Den finske producent Wärtsilä trækker nu sine markedsforventninger tilbage på grund af coronakrisen.

Samtidig iværksætter selskabet tiltag, som skal spare omkostninger og begrænse indvirkningen fra virusudbruddet, der har givet lavere aktivitet i markedet. Det omfatter blandt andet reduktion af arbejdstid og "midlertidige afskedigelser".

"Beslutningen om at reducere arbejdstiden for mange af vores værdifulde kolleger er en, jeg tager med tungt hjerte, men det er nødvendigt i dette hidtil usete øjeblik. I mellemtiden er direktionen og jeg fast besluttet på at se Wärtsilä komme igennem denne krise," siger topchef Jaakko Eskola i en meddelelse.

De fleste af selskabets fabrikker er lige nu i drift, omend de kører på lavere blus end normalt, skriver selskabet.

Trækker forventninger tilbage

Tidligere var det ventet, at efterspørgslen efter selskabets services og løsninger ville være "noget lavere" i 2020, end hvad tilfældet var i de foregående 12 måneder.

Specifikt for Wärtsiläs maritime division ventede man en "svag" udvikling, da et lavt antal skibskontrakter ventedes at påvirke bestillingsaktiviteten for udstyr.

De forventninger har Wärtsilä nu trukket tilbage.

Og efter at ordreindtaget i januar og februar "stort set" gik som forventet, så ventes makroøkonomiske forhold ikke mindst som en konsekvens af coronavirus at resultere i en lavere efterspørgsel. Det vil påvirke både salg og indtjening betydeligt med virkning fra marts.

Den fulde indvirking kan dog ikke konkretiseres på nuværende tidspunkt, mener Wärtsilä.

Vil spare for 100 mio. euro

Ifølge Wärtsilä gør selskabet proaktive skridt mod at begrænse indvirkningen på forretningen. Via en række tiltag er det planen at finde midlertidige besparelser i omfanget 100 mio. euro.

"De skridt, der tages, omfatter reduktion af arbejdstid og igangsættelse af midlertidige afskedigelser samt strømline ansættelser og begrænse brugen af eksternt personale og konsulenter," skriver Wärtsilä i meddelelsen.

"De skønsmæssige udgifter vil også blive reduceret, og ikke-kritiske udviklingsprojekter udsættes. Tiltagene implementeres lokalt afhængig af landemæssige omstændigher," uddybes det.

Wärtsilä melder desuden, at ledelsen midlertidigt vil gå 20 pct. ned i løn.

Udmeldingen kommer efter et 2019, som topchef Jaakko Eskola tidligere har betegnet som svært år på efterspørgselssiden.

Den svenske leverandør Alfa Laval har også tidligere meldt ud, at man vil spare som en konsekvens af virusudbruddet.

