Yderligere forsinkelser kan ramme kinesiske skibsværfter

Selv om de kinesiske skibsværfter stille og roligt vender tilbage til hverdagen efter udbruddet af coronavirus, kan værfterne blive ramt af yderligere forsinkelser, vurderer Clarksons Platou.

Forsinkelsen på de kinesiske værfter ventes at være på omkring en måned, vurderer analysehuset. Men flere forhold kan skabe nye forsinkelser.

"Først og fremmest kan internationale skibsejere få svært ved at arrangere aflevering (af skibe, red.), besætning og aflægge værfterne besøg. Dernæst er risikoen øget i forsyningskæden for komponenter, som sendes direkte fra Europa, for skibe, som står til levering senere på året," skriver Clarksons Platou, som nævner, at en forværring af skibsejernes økonomi også kan spille ind.

Clarksons Platou vurderer, at omkring 25 pct. af nybygninger, som står til at blive leveret i 2020, bliver udskudt til næste år.

Derudover kan nybygningsordrerne falde med hele 25 pct. fra niveauet i 2019 og hele 50 pct., hvis man sammenligner med 2018.

Det positive er, at det vil sænke flådetilvæksten fra 10 pct. til 8,5 pct. i år.

I begyndelsen af marts vurderede Maersk Broker, at rederier kan forvente en forsinkelse på to måneder af nybyggede skibe på grund af udbruddet af coronavirus. Dengang var virusudbruddet dog mere eller mindre isoleret til Kina, Japan og Sydkorea.

