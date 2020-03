Saudi Aramco vil sætte olieproduktion på fuld styrke i april

I både april og maj vil det statskontrollerede saudiarabiske olieselskab Saudi Aramco sende store mængder olie ud i markedet, efter at Saudi-Arabien for lidt mere end en uge siden indledte en oliepriskrig.

Det skriver Bloomberg News mandag, efter at olieselskabet søndag offentliggjorde sit årsregnskab for 2019.

Saudi Aramco har planer om i april at producere 12 mio. tønder om dagen, hvilket er det maksimale niveau for det statskontrollerede selskab, der blev noteret på den saudiarabiske børs i december sidste år.

Samtidig vil selskabet i april også udbyde yderligere 300.000 tønder om dagen fra lagrene, og det vil dermed bringe Saudi Aramcos samlede olieudbud op på 12,3 mio. tønder om dagen.

"Jeg tvivler på, at maj vil blive anderledes, lød det fra Amin Nasser, der er administrerende direktør hos Saudi Aramco, på en telekonference mandag som svar på et spørgsmål om, hvor meget olie det vil kunne udbyde," skriver Bloomberg.

Prisen kollapsede

Ifølge direktøren kan selskabet fastholde produktionen på det niveau på ubestemt tid, "hvis det kræves", ligesom det ikke vil kræve ekstra investeringer at fastholde niveauet i et år, skriver nyhedsbureauet.

Olieprisen oplevede i sidste uge det største kollaps siden 2008, efter at Rusland brød med den udvidede Opec-gruppe. Derudover er olieprisen også ramt af faldende efterspørgsel, som følge af coronavirusudbruddet, der har ramt rejseaktiviteten hårdt.

På forrige uges ekstraordinære Opec-møde var formålet at skære produktionen for at få priserne op på et bæredygtigt niveau, idet olieefterspørgslen er hårdt ramt af coronavirusudbruddet.

Rusland, der ikke er med i Opec, men med i Opec+, modsatte sig en produktionsreduktion, og Saudi-Arabien svarede igen med meldingen om, at landet ville hæve produktionen.

Opec står for Organisationen af Olieeksporterende lande og består af 14 medlemmer - herunder Saudi-Arabien, Iran, Irak, Kuwait og Angola - og medlemmerne kontrollerer en stor del af oliereserverne på globalt plan.

Når de allierede tælles med, kaldes gruppen for Opec+, som har samlet set 24 medlemslande.

1 mio. tønder

Prisen på den europæiske referenceolie, Brent, faldt mandag eftermiddag 8,1 pct. til 31,03 dollar per tønde, ligesom prisen på en tønde af den amerikanske WTI-olie dykker 4,8 pct. til 30,20 dollar.

Forud for det seneste Opec+-møde, der blev afholdt den 6. marts, kostede en tønde Brent- og WTI- olie over 40 dollar.

På telekonferencen mandag udtalte Saudi Aramcos finansdirektør, Khalid Al-Dabbagh, at selskabet føler sig "meget tilpas" med oliepriser på 30 dollar per tønde.

"De lavere priser vil have en betydning, ja, men vi vil drage fordel af de yderligere tønder, som vi udbyder i markedet," sagde han ifølge Bloomberg News.

Ifølge nyhedsbureauet gav Saudi-Arabien i sidste uge selskabet en ordre om at øge produktionskapaciteten med 1 mio. tønder om dagen.

Saudi Aramco har endnu ikke besluttet, om det vil udvide selskabets eksisterende felter for at leve op til kravet, eller om nye felter skal tages i brug.

