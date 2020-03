Norges statslige eksportbank tager medansvar i offshorekrise

Den norske eksportbank Giek, der er ejet af staten, har været for søde med at give finansiering til selskaber i olie- og offshoresektoren.

Eksportkreditfonden har garanteret lån for 59 mia. norske kr. til industrien, og topchef Wenche Nistad forventer nu, at fonden vil tabe godt 9 mia. norske kr. på disse, fortæller hun til Dagens Næringsliv.

"Vi må tage tab, denne krise vil koste os dyrt, både vi og bankerne må tage tab. Vi kan ikke fortsætte, som det er nu," siger Nistad til den norske avis.

Gieks kreditramme blev i 2008 øget fra 50 mia. norske kr. til 80 mia. norske kr. I dag er den tredoblet til 145 mia. norske kr. Og selvom det for Giek handler om at øge eksporten, har eksportfonden måske været for rummelige med finansieringen til industrien, siger hun nu.

"Vi er alle nødt til at sige her bagefter, at både bankerne, rederne og vi var medskyldige i, at der er for mange udbydere og stor kapacitet i branchen. Vi er medskyldige i denne krise, og alle har været med til det. Vi har været for søde, også os, men det er altid nemt at se bagefter, at vi kunne have strammet mere, end vi gjorde," siger hun til Dagens Næringsliv.

Ansvar fra bankerne

Da ShippingWatch interviewede Wenche Nistad i sensommeren sidste år, fortalte hun, at Giek i et par år er gået uden om at finansiere skibe til offshore. Simpelthen på grund af den store overkapacitet i industrien, som gør det vanskeligt at finde finansiering til netop disse skibe.

Nu må gamle skibe i stor skala blive ophugget for at skabe et bedre marked, siger hun i dag til Dagens Næringsliv. Hun savner, at bankerne tager mere initiativ.

"Det virker som om, bankerne har et håb om, at markedet bliver bedre, jeg ved egentlig ikke, om de har håb, men det er sådan, de optræder."

