Hempels nye topchef kaster sig ud i opkøbsjagten

Da Lars Petersson for otte måneder siden blev ny topchef i Hempel, fik han et klart mandat fra bestyrelsen. Kravet er, at Hempel skal vokse i de kommende år, og det sender malingproducenten på opkøbsjagt, fortæller topchef, som med egne ord er "bullish" på shippingindustrien.