Dansk leverandør sikrer sig vigtig blåstempling i USA

Danske Bawat har netop sikret sig en vigtig blåstempling af sit ballastvandsystem i USA.

Her har den amerikanske kystvagt US Coast Guard netop givet en typegodkendelse til leverandørens system til at rense skibes ballastvand for mikroorganismer og lignende, og som bruger skibets egen overskudsvarme som energikilde.

"Vi er meget glarde for at have fået typegodkendelsen af US Coast Guard, som har en af de hårdeste godkendelsesprocesser," udtaler Bawats adm. direktør Marcus Hummer i en meddelelse, hvor Bawat melder om godkendelsen.

Godkendelsen betyder, at selskabets system reelt kan bruges over hele verden. I november fik Bawat desuden sit system godkendt af FN's søfartsorganisation IMO.

Af andre danske leverandører er også Desmi Ocean Guards system blevet godkendt i USA.

Flere prominente shipping-folk med

Den seneste godkendelse kommer efter, at Bawat i efteråret fik en kapitalinsprøjtning på 20 mio. kr. fra en række investorer. Heriblandt USTC-ejeren Torben Østergaard-Nielsen.

I bestyrelsen kom der også nye kræfter til, hvor den tidligere MAN-topchef Thomas S. Knudsen og Peter Stokbro indtrådte.

Bestyrelsen består desuden af Charlotte Vad samt formand Klaus Nyborg, der i øvrigt har samme post i tørlastrederiet Nordens bestyrelse.

Ved den lejlighed indtrådte Marcus Hummer fra ejerfamilien Hummer som topchef.

