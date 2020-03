Altor og Deloitte vil have retten til at afvise stort krav i OW-sager

Kapitalfonden Altor og partnerne Søren Johansen og Petter Samlin samt revisionshuset Deloitte vil have retten til at afvise et krav på 800 mio. kr., som konkursboet efter OW Bunker har indgivet mod dem ved Østre Landsret.

Børsen skriver, at de sagsøgte mener, at sagen er identisk med en anden erstatningssag, hvor kravet fra OW Bunkers konkursbo lyder på 200 mio. kr. Derfor bør søgsmålet droppes, lyder det.

Kravet på de 800 mio. kr. blev anlagt efter, at OW Bunkers konkursbo indgik en finansieringsaftale med den amerikanske fond Lion Point Capital. Ifølge Børsen var det et krav fra Lion Point Capital, at der blev oprettet en ny sag.

Erstatsningssagerne er en udløber af det nordjyske oliefirma OW Bunkers pludselige kollaps i november 2014, hvor en blanding af en pludseligt faldende oliepris og en stor kredit til en partner i Singapore trak tæppet væk under selskabet.

OW Bunker-boer indgår alligevel finansieringsaftale

ING afviser at hæve erstatningskrav i OW Bunker sag

Amerikansk fond kan få stor bid af OW-erstatning

OW-kuratorer vil forhøje krav mod tidligere ledelse