DNV GL vil investere i op til 20 startups med ny fond

Med en ny venturefond vil DNV GL over de kommende år investere i op til 20 startupvirksomheder i eksempelvis den maritime industri.

Over de næste fire år er det planen, at fonden med navnet DNV GL Ventures skal opbygge en portefølje af mellem 15 og 20 selskaber, hvor man vil købe en ejerandel på op til 20 pct.

Det skal ifølge selskabet bidrage til omstillingen mod nye energikilder som en måde at sænke klimaaftrykket. Men også vejen mod at finde nye teknologiske og digitale løsninger.

Spektret af industrier er derfor bredt og går fra områder som healthcare til biler og rumfart. Men fonden vil heriblandt også fokusere på både den maritime industri og energisektoren, oplyser DNV GL.

"Vi er gået ind i et årti med transformation, hvor tempoet i energiomstillingen vil blive sat, og digitale teknologier, der understøtter industry 4.0 vil modnes fra eksperimentering til storstilet anvendelse. At operere det som om det er business as usual er derfor ikke nok," siger Klas Bendrik, der er DNV GL's Chief Digital Transformation Officer og formand for DNV GL Ventures' investeringskomite.

Fonden vil nærmere bestemt investere i selskaber, som "har sin første kunde eller på andre måder har valdieret sin produkt-markeds tilpasning".

