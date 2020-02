IEA venter fald i olieefterspørgsel for første gang i ti år

Den globale efterspørgsel efter olie står til at falde i årets første kvartal for første gang i mere end et årti efter udbruddet af coronavirusset i Kina.

Det vurderer Det Internationale Energiagentur, IEA, torsdag ifølge Bloomberg News.

"Efterspørgslen har været ramt hårdt af det nye coronavirus og den omfattende nedlukning af den kinesiske økonomi. Krisen udspiller sig lige nu, og på dette stadie er det svært at være præcis, når det kommer til påvirkningen," siger IEA ifølge nyhedsbureauet.

Energiagenturet forventer nu, at verdens olieforbrug vil falde med 435.000 tønder om dagen i årets første kvartal sammenlignet med i samme periode året før. Det er en markant nedjustering fra den tidligere forventning om, at forbruget ville stige med 800.000 tønder om dagen.

Hvis den nye forventning viser sig at blive en realitet, vil det ifølge IEA være første gang i ti år, at det globale brændstofforbrug falder i et kvartal.

Samtidig har energiagenturet skåret prognosen for olieefterspørgslen i hele 2020. Det forventes nu, at olieforbruget vil vokse med 825.000 tønder om dagen - og det er 365.000 tønder mindre, end den tidligere prognose forudså.

Hvis olieforbruget falder som forventet i løbet af året, vil væksten være på det laveste niveau siden 2011.

Organisationen af olieeksporterende lande, Opec, skar også onsdag i sin prognose for den globale olieefterspørgsel, efter at udbruddet af coronavirus i Kina har ramt forbruget i landet.

Opec sænkede sin prognose med 440.000 tønder om dagen - omkring en tredjedel - i organisationens månedlige rapport.

Siden årsskiftet er prisen på en tønde af den europæiske referenceolie, brent, faldet med næsten 16 pct. til et niveau på 55,17 dollar torsdag formiddag.

I samme periode har prisen på en tønde af den amerikanske WTI-olie taget et dyk på næsten 17 pct. til 50,70 dollar.

