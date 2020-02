Indien fjerner skat på import af lavsvovlsolie

Indien har fjernet skatten på import af lavsvovlsbrændstof. Det sker for at sikre, at landets havne har tilstrækkeligt af de nye brændstoffer, som er blevet lovpligtige for skibe at sejle på fra årsskiftet, skriver Reuters.

Flere indiske raffinaderier har i et stykke tid været i gang med at producere lavsvovlsolie til skibe. Men de nye brændstoffer er endnu ikke tilgængelige i alle indiske havne, og derfor er der brug for at øge importen.

En unavngiven trader siger til Reuters, at skibe normalt tanker i Fujairah eller Singapore, og at skattefritagelsen derfor især vil gavne lokale shippingselskaber.

De nye krav fra IMO betyder, at skibe kun må sejle på brændstof med 0,5 pct. svovl fremfor 3,5 pct., medmindre skibene har en såkaldt scrubber installeret.

