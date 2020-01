Oliehandlere ramte den perfekte storm i 2019

2019 var et af de bedste år nogensinde for verdens største oliehandlere som Vitol og Trafigura, mens også enheder in-house hos Shell, Total og BP nød godt af udviklingen. Det skriver Bloomberg.

"På alle områder var 2019 blandt et af de allerbedste år nogensinde for energihandelsindustrien," siger Marco Dunand, der er CEO for Mercuria Energy Group, en af de største fem uafhængige oliehandlere.

Kilder i markedet peger på, at det var et heldigt mix af forskellige faktorer i oliemarkedet, der ledte til de gode forhold.

Det drejer sig blandt andet om den dramatiske ændring i shippingindustrien med de globale svovlkrav, der trådte i kraft 1. januar i år.

Derudover skabte amerikanske sanktioner mod Venezuela forstyrrelser i oliehandlen, mens det også var tilfældet, da saudisk olieterminal blev angrebet i september.

Resultaterne giver et pusterum for en industri, der er presset af faldende marginer, skriver Bloomberg.

I september 2019 kunne Trafigura fortælle, at olieenheden hos selskabet leverede et bruttoresultat på 1,7 mia. dollar sidste år. Ifølge mediets kilder venter Vitol en indtjening på omkring to mia. dollar.

Shell tjente en mia. dollar alene på oliehandler i forbindelse med ændringerne i shippingindustrien.

Hverken Vitol, Glencore eller Shell vil ikke kommentere historien over for Bloomberg.

