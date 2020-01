Medie: Skatteændring får lille effekt på Kinas eksport af nye brændstoffer

Kinas beslutning om at fjerne skatten på sin eksport af skibsbrændstof med et lavt indhold af svovl får på den korte bane kun en begrænset effekt på produktionen, skriver Reuters.

Nyhedsbureauet har tidligere skrevet, at kinesiske raffinaderier fremover slipper for at betale en særlig skat på produktionen af bunker. Det sker i første omgang for at sikre forsyningen af lavsvovlsolie til de kinesiske havne

Men beslutningen vil ikke øge produktionen af de nye skibsbrændstoffer før i hvert fald andet kvartal i år, fordi det kræver, at de kinesiske raffinaderier opgraderer deres faciliteter.

"Det er ikke er et spørgsmål om, hvorvidt de fysisk kan producere det, men de bliver nødt til at investere i infrastuktur før at gøre det," siger en unavngiven bunjkrolietrader i Singapore til Reuters.

Kina importerer i dag størstedelen af deres bunker fra ander lande i regionen såsom Singapore og Sydkorea.

Medie: Kina fjerner skatten på eksport af lavsvovlsolie