Olieagentur maner til ro: De vigtigste havne har lavsvovlsolie nok

De vigtigste knudepunkter i den globale shippingindustri har nu et tilstrækkeligt stort udbud af de nye lavsvovlholdige brændstoffer.

Det vurderer Det Internationale Energiagentur, IEA, i sin månedlige rapport, skriver Reuters.

"Vi begynder at se de første data på transitionen, og det lader til, at leverancer af de nye lavsvovlholdige brændstoffer stiger hurtigt," skriver IEA.

Op mod årsskiftet, hvor IMO's nye krav til skibsbrændstof trådte i kraft, herskede der en vis bekymring i shippingindustrien for tilgængeligheden af de nye lavsvovlholdige brændstoffer.

Senest har den danske bunkerleverandør Monjasa fortalt til ShippingWatch, at der flere steder i verden er pres på de såkaldte barges, som sejler brændstoffet ud til skibene, og det kan betyde ventetid i flere havne verden over.

"Når efterspørgslen fra alle kommer samtidigt, så betyder det, at barges og tonnage til at flytte og levere lavsvovlsprodukter kommer under pres, fordi alle vælger at lave transitionen samtidig," sagde Monjasas COO, Svend Mølholt.

IEA skriver, at der endnu ikke er noget, der tyder på problemer med kvaliteten af de nye brændstoffer. Det har ellers været frygtet, at de nye brændstoffer kan opføre sig på måder – særligt hvis de blandes – som i værste fald kan føre føre til motorproblemer.

De nye krav fra IMO betyder, at skibe kun må sejle på brændstof med 0,5 pct. svovl fremfor 3,5 pct., medmindre skibene har en såkaldt scrubber installeret.

