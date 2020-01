Risk Intelligence holder på kunderne

Kunderne blev sidste år hos Risk Intelligence, der er leverandør af trussels- og risikovurderinger til havs, til lands og i havne.

I alt blev 99,3 pct. af abonnementerne, der er tegnet i perioden 2008-2018, forlænget, oplyser den Hellerup-baserede virksomhed.

Den har siden 2001 arbejdet med efterretningsbaserede trussels- og risikovurderinger med fokus på eksempelvis pirateri, organiseret kriminalitet, terrorisme, oprør og væbnede konflikter.

"Den høje fornyelsesrate på 99,3 pct. er et stærkt signal om, at vi bygger varige relationer til vores klienter. En gruppe af disse klienter har nu fornyet deres licensaftale for 12. gang, hvilket er unikt og vidner om vores position som en betroet partner," siger adm. direktør Hans Tino Hansen ifølge en meddelelse.

Han peger på, at de trofaste abonnenter er fundamentet for en stabil og stigende omsætning.

På grund af investeringer venter Risk Intelligence, der er noteret på Spotlight-børsen, stadig et driftsunderskud for 2019.

Selve regnskabet offentliggøres den 26. februar.

