Sydkoreansk værft vil kapre ordrer for over 40 milliarder kroner i år

Det sydkoreanske skibsværft Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) sigter mod at lande ordrer for mere end 6,9 mia. dollar, svarende til 46,1 mia. kr., i 2020. Det skriver det sydkoreanske medie Yonhap News Agency.

I 2019 vandt DSME ordrer på 39 skibe, som samlet set beløb sig til netop 6,9 mia. dollar. Det svarede til 82 pct. af værftets målsætningen for året. I år er målet altså at overgå sidste års ordreindtag.

DSME håber på at fusionere med konkurrenten Hyundai Heavy Industries, som i sidste uge meddelte, at værftet regner med at lukke handler for 15,9 mia. dollar, svarende til 107,8 mia. kr. i 2020.

En fusion af de to sydkoreanske storværfter vil skabe verdens største skibsproducent. Hyundai Heavy Industries. Flere myndigheder i øjeblikket er i gang med at granske fusionsplanerne.

Det gælder blandt andet EU-Kommissionen, som har indledt en tilbundsgående undersøgelse af fusionen. Det skyldes, at EU-Kommissionen er bekymret for, at fusionen mellem de to værfter hæmmer konkurrencen for skibsbygning til skade for europæiske shippingselskaber og forbrugere.

Hyundai Heavy vil omsætte for 100 mia. kr.

Vestager bekræfter granskning af sydkoreansk værftsfusion