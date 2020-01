Norsk motorproducent lægger op til nye nedbemandinger

Den norske motorleverandør Bergen Engines, som ejes af Rolls-Royce, har varslet de ansatte om, at medarbejderstaben skal slankes. Det skriver Sysla.

"Vi er i en cyklisk industri, og det betyder, at vi må have et kontinuerligt øje på vores omkostninger, og sådan som det ser ud for 2020, må vi tilpasse vores omkostninger. Det betyder, at vi også må se på bemandingen," siger HR-direktør i Bergen Engines, Tove Lunde, til Sysla.

I første omgang er en begrænset gruppe af ældre ansatte blevet tilbudt en frivillig fratrædelsespakke. Derudover vil Bergen Engines ikke forlænge vikariater eller midlertidige ansatte, forklarer Tove Lunde.

Motorleverandøren har været hårdt ramt af krisen i offshore-industrien siden olieprisens kollaps i 2014, som har kostet selskabet et tab på over 800 mio. norske kr. de seneste år.

Bergen Engines producerer motorer til offshoreindustrien og beskæftigede ved udgangen af 2019 771 ansatte.

Norsk marinesats har kostet Rolls-Royce milliarder

Rolls-Royce må pumpe flere milliarder i sin norske forretning