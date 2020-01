Hyundai Heavy vil omsætte for 100 mia. kr.

Det sydkoreanske selskab Hyundai Heavy Industries Group, som er moderselskab for tre skibsværfter, regner med at lukke handler for 15,9 mia. dollar, svarende til 107,8 mia. kr. i 2020.

Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Ifølge nyhedsbureauet er 2020-målet uændret i forhold til forventningerne til 2019, som værftsgruppen ikke indfriede.

Verdens største værft, Hyundai Heavy Industries, er et af de tre værfter, som er med i 2020-målet.

Hyundai Heavy Industries skal, hvis alt går efter planen, omsætte for 8 mia. dollar, hvilket svarer til mere end halvdelen af 2020-målet på 15,9 mia. dollar.

Resten skal Hyundai Mipo Dockyard og Hyundai Samho Heavy Industries stå for.

Historien melder ikke noget om, hvorvidt den planlagte storfusion mellem Hyundai Heavy og Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), som flere myndigheder i øjeblikket er i gang med at granske, er en del af forventningerne.

