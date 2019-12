Kaptajn får fem års fængsel for tyveri af olielast fra Shell

En vietnamesisk kaptajn er blevet idømt fem års fængsel i Singapore for at have været med til at stjæle olie til en værdi af 150 mio. dollar fra Shells olieraffinaderi i Singapore. Det skriver Reuters.

Den 47-årige dømte mand, der var kaptajn på et olietankskib, er den anden dømte i sagen, som angiveligt også involverer flere tidligere ansatte på raffinaderiet.

Dommen er faldet næsten to år efter, at politiet i Singapore foretog flere ransagninger, som førte til anholdelser.

Det omfattende tyveri af olie fandt sted på Shells afdeling i Pulau Bukom, som er et offshore-industriområde syd for Singapore. Raffinaderiet er det største, som Shell er eneejer af. Tyveriet går tilbage til 2014 og drejer sig om ca. 340.000 ton gasolie.

Det er blevet til over et dusin anholdelser i sagen, blandt andet af flere tidligere ansatte hos Shell samt forhenværende medarbejdere hos Sentek Marine & Trading, der er en af Singapors største bunkerleverandører, skriver Reuters.

Store mængder olie stjålet fra Shells Singapore-raffinaderi