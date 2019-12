Handelshus forventer stor stigning af LNG-leverancer

Handelshuset Gunvor forventer at levere 45 pct. mere LNG i år sammenlignet med 2018, skriver Reuters.

I alt svarer det til, at Gunvor ved udgangen af året vil have leveret 16 mio. ton LNG, mens tallet sidste år lå på 11 mio. ton.

Udover Gunvor har også Trafigura og Glencore oplevet en stigende interesse for LNG.

Også i shippingindustrien har LNG været et varmt emne i årets løb. Her har flere aktører i shippingbranchen valgt at sejle på den flydende naturgas, som bliver set som en af flere mulige veje man kan gå, når industrien fra årsskiftet skal tilpasse sig nye svovlregler fra IMO.

"Vores betydelige tilstædeværelse i LNG-markedet er et resultat af konsekvent og pålideligt arbejde samt stærke partnerskaber hele vejen gennem værdikæden. På trods af den kortvarige afventede stemning i LNG- og naturgasmarkedet, forbliver Gunvor positiv omkring væksten inden af naturgas i det fremtidige energimix," siger Kalpesh Patel, der er co-head of LNG i Gunvor, i en meddelelse.

