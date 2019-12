Risk Intelligence indgår partnerskab om tyveri af last

Den Hellerup-baserede efterretningsanalysevirksomhed Risk Intelligence, som er en leverandør af trussels- og risikovurderinger til havs, på land og i havne, har indgået et partnerskab med Transported Asset Protection Association, Tapa.

Det fremgår af en meddelelse fra Risk Intelligence.

TAPA vil indrapportere sine tal for tyverier til Risk Intelligence.

"Tyveri af last har nået historiske højder og påvirker alle slags transportsystemer. Situationen understreger behovet for effektiv risikoimødegåelse," siger direktøren for Risk Intelligence, Hans Tino Hansen, i meddelelsen.

Han ser partnerskabet som en fordel for både kunderne hos Risk Intelligence og medlemmer af TAPA.

Risk Intelligence er noteret på Spotlight-børsen i Stockholm og koster mandag 3,88 kr. Selskabet blev noteret i oktober sidste år og har været handlet mellem knap 5 kr. i oktober samme år, mens den laveste kurs blev nået i oktober i år på 3,06 kr.

Risk Intelligence øgede omsætningen i tredje kvartal

Risk Intelligence om uro efter droneangreb: "Rederierne kan ikke gøre meget mere"