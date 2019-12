Monjasa starter leveringer i Houston

Det danske bunkerselskab Monjasa vil fremover tilbyde levering af skibsbrændstof fra Houston.

Fredericia-koncernen oplyser i en meddelelse, at det vil tilknytte to faste bunkerskibe til den amerikanske storhavn.

Skibene bliver forsynet fra Botsco-terminalen og tilbyder levering af lavsvovlholdig olie.

Ifølge Monjasa udgør lavsvovlholdige olie allerede størstedelen af efterspørgslen i Houston, selv de nye svovlreglerne først træder i kraft om tre uger.

"For at komme ind på et konsolideret bunkermarked som i Houston, så bliver vi nødt til at bringe noget nyt," udtaler Monjasas chef for Americas, Rasmus Jakoben, i en meddelelse.

Monjasa har i flere år været tilstede i regionen med et kontor Stamford i USA og en afdeling i Panama.

