Asiatiske raffinaderier mærker øget efterspørgsel på nye brændstoffer

Asiatiske raffinaderier havde egentlig regnet med, at efterspørgslen på nye lavsvovlholdige brændstoffer ville tage fart i begyndelsen af fjerde kvartal, men det er først for en måned siden, at salget for alvor er sat ind. Det skriver Reuters.

"Selvom forbedringen (i marginer) ikke fjerner (overordnede) bekymringer i fjerde kvartal, kan det være et lyspunkt. Det giver et stærkere, positivt tegn for næste år," udtaler en talsperson fra SK Innovation, som ejer en af Sydkoreas største raffinaderier SK Energy, til Reuters.

Fra årsskiftet træder nye regler fra IMO i kraft. Reglerne betyder, at skibe kun må sejle på brændstof med et svovlindhold på maksimalt 0,5 pct. Tidligere var grænsen 3,5 pct. Skibe kan dog fortsætte med at sejle på brændstof med højere svovlindhold end 0,5 pct, hvis de har en røgrenser, såkaldt scrubber, ombord til at rense røgen.

Men indtil videre har mange skibe har holdt igen med at købe ind af de nye brændstoffer, hvilket har udsat den stigning i salget, som flere asiatiske rederier havde forventet allerede ville indtræffe i begyndelsen af fjerde kvartal.

