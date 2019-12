Tre bunkerleverandører står bag en femtedel af verdenssalget

De tre store bunkerleverandører Bunker Holding, World Fuel Services og Peninsula Petroleum tegner sig til sammen for 20 pct. af det globale salg af skibsbrændstof.

Det viser en ny rapport, som analysehuset Seacred har udarbejdet i samarbejde med mediet Ship & Bunker.

I rapporten anslås det, at det årlige salg af skibsbrændstof til slutbrugere er på 300 mio. ton. Og med en gennemsnitlig pris på godt 400 dollar per ton for højsvovlsbrændstof, så giver det et marked med en værdi på 120 mia. dollar.

Ud af de 300 mio. ton står Bunker Holding, som står bag bl.a. Dan-Bunkering, World Fuel Services og Peninsula for salget af godt 60 mio. ton. Ser man på top ti tegner de sig for over en tredjedel af det samlede salg på 300 mio. ton.

De ti største bunkerselskaber er ifølge rapporten Bunker Holding, World Fuel Services, Peninsula Petroleum, Minerva Bunkering, Fratelli Cosulich, GP Global, Cockett Marine Oil, OceanConncet Marine, Monjasa og Trafigura.

Petrobras øjner milliardgevinst ved nye svovlkrav

J. Lauritzen udfordret af for meget svovl i nye brændstoffer og for lavt udbud