Petrobras øjner milliardgevinst ved nye svovlkrav

De nye svovlkrav, som træder i kraft fra årsskiftet, kan vise sig at blive særdeles lukrative for det brasilianske olieselskab Petrobras.

Statsejede Petrobras øjner således ekstra indtægter på 1 mia. dollar i 2020 på øget salg af skibsbrændstof som en konsekvens af, at de nye globale svovlkrav fra IMO, som betyder, at skibe ikke må sejle på brændstof med et svovlindhold på mere end 0,5 pct. fra 1. januar 2020.

Det kom frem i forbindelse med en præsentation af Petrobras' forretningsplan for 2020 til 2024, som ifølge Reuters blev præsenteret i sidste uge.

Når de nye svovlkrav kommer Petrobras til gode, hænger det sammen med, at råolien i Brasilien har et naturligt lavt indhold af svovl. Derfor har landet hurtigt kunnet omstille sin produktion til de nye krav.

Som et led i Petrobras' strategi for de kommende år åbner selskaber også op for salg af aktiver for mellem 20 og 30 milliarder dollar.

Petrobras vil nu kun sælge bunker med lavt svovlindhold

