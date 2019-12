Hyundai Heavy forsøger at berolige myndigheder i Singapore om storfusion

Det sydkoreanske værft Hyundai Heavy Industries forsøger at berolige konkurrencemyndighederne i Singapore om værftets planlagte storfusion med konkurrenten Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

Det siger en talsmand for Hyundai Heavy Industries til Reuters, efter at det tidligere på ugen kom frem, at konkurrencemyndighederne i Singapore stiller spørgsmålstegn ved to sydkoreanske værfters planer om at gå sammen.

"Vi mener, at myndighederne i Singapore er forsigtige i deres beslutning om handlen mellem de to store markedsspillere. Vi vil gøre vores bedste for at afslutte det på bedste vis," udtaler en talsmand, som ikke ønsker at uddybe på hvilke punkter, værftet forsøger at berolige myndighederne.

Singapores konkurrence- og forbrugerkommission (CCCS) har gennemgået første del af sin vurdering af fusionen mellem DSME og Hyundai Heavy Industries.

Foreløbig ser CCCS, at de to værfter overlapper i udbuddet af kommercielle skibe. Det gælder inden for tank, container, LNG og LPG, fremgår det af en meddelelse.

"CCCS har rejst konkurrencemæssige bekymringer med KSOE om den foreslåede transaktion baseret på informationer fra KSOE (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering CO, red.) og feedback fra tredjepart," skriver myndigheden.

Det er ikke kun Singapore, der er ved at vurdere fusionen mellem de to sydkoreanske værfter. For nylig sendte Hyundai Heavy Industries ifølge mediet Yonhap en ansøgning til EU-Kommissionen om godkendelse.

Derudover har værfterne ansøgt om godkendelse i Sydkorea, Japan, Kina og Singapora. Fusionen er allerede godkendt af myndighederne Kazakhstan.

