Chefer stopper i fransk storbank efter bunker-tab

To chefer har forladt den franske bank Societe Generale efter store tab på bunkermarkedet. Det skriver Reuters.

Societe Generale har over for Reuters bekræftet, at bankens to regionale chefer for handel og råvarer i Asien, Damien de Rosny og Timothy Siow, er stoppet i banken. Societe Generale oplyser ikke årsagen til deres exit.

Damien de Rosny afviser at kommentere hans afsked over for Reuters med henvisning til en fortroligshedaftale. Reuters skriver, at det ikke er lykkes at få en kommentar fra Timothy Siow.

Societe Generale har dog oplyst, at banken har været ramt af tab på bunkermarkedet i Singapore.

Banken har samtidig et stort tilgodehavende hos bunkerleverandøren Inter-Pacific Petroleum, som tidligere på året blev frataget sin licens til at operere i Singapore.

Retsdokumenter viser ifølge Reuters, at bunkerselskabet har udestående forpligtelser for 168,5 mio. dollars. 96 mio. dollar det beløb stammer fra finansiering fra Societe Generale, skriver nyhedsbureauet, uden at Societe Generale vil bekræfte oplysningen.

Flere kilder i bunkerbranchen siger til Reuters, at den den franske storbanks tab har skabt bekymring for, at banken trækker sig fra bunkermarkedet.

