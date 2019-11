Norsk værft tabte en kvart milliard kroner i 2018

Foto: Per Eide, Kleven

Det norske værft Kleven måtte i 2018 indkassere et gedigent underskud på 338 mio. norske kr., svarende til 251 mio. Det fremgår af regnskabet for selskabet bag værftet, Kleven Prosjekt 401, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge regnskabet fra værftet var det store underskud ventet.

"Resultatet er påvirket af den omstilling, værftet har været igennem de seneste år. Finansielt har vi været forberedt på et negativt resultat i 2018 og kunne på forhånd tage de greb, som var nødvendige for at sikre forsvarlig drift af værftet," skriver Ola Beinnes Fosse, finansdirektør i Kleven Værft, til Dagens Næringsliv.

Af det trecifrede millionunderskud kan 85 mio. norske kr. af dem forklares med ekstraordinære nedskrivninger.

Regnskabet fra det norske værft har været forsinket, fordi selskabet arbejder med at restrukturere selskabsstrukturen, skriver Dagens Næringsliv.

Omsætningen i værftet endte på godt to mia. norske kr.

